Roma, Mourinho: “Banti di Livorno che sta qui vicino ci ha negato un rigore”

Il tecnico della Roma molto polemico nel post gara

Molto polemico con la direzione arbitrale il tecnico della Roma, Josè Mourinho dopo la partita persa contro la Fiorentina. Il portoghese ha puntato l'indice su Banti arbitro al Var: "Non c'è una vera spiegazione per questa sconfitta anche se ha pesato la partita di giovedì in Conference League. C'era un netto rigore per noi ma il signor Banti di Livorno, che sta vicino da qui, lo ha negato non richiamando l'arbitro. I tre punti di oggi al di là di questo episodio la Fiorentina li ha meritati perchè ha giocato meglio di noi, ma non accettiamo più questi soprusi che ci capitano spesso".