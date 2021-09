Roma, Mourinho: “Battere la Lazio? Ecco cosa serve”

Il tecnico portoghese presenta il derby di domani con la Lazio

Alla vigilia di Lazio-Roma, sesta giornata di campionato, il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha presentato il match: "Sono tutte partite belle da giocare. Partite che non preoccupano un allenatore. Non preoccupano perché non bisogna motivare. Non bisogna stare attenti alla concentrazione dei giocatori. Sono partite che sono belle da giocare, ma che sono belle anche da preparare. Non esistono questo tipo di problemi. Per vincere abbiamo bisogno di una partita molto completa. Affrontiamo un avversario di qualità”.