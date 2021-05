Roma, Mourinho: “Ecco qual è la mia tattica per scegliere un club”

La Roma tornerà al 4-2-3-1, il modulo che aveva utilizzato più di tutti negli ultimi anni: prima con Spalletti

A Roma, sponda giallorossa, c'è grande attesa di vedere presto al lavoro il nuovo allenatore José Mourinho. In un'intervista a XTB, il portoghese ha parlato delle peculiarità delle sue scelte e delle modalità di lavoro alla guida della squadra. “Quando prendo una decisione importante, cerco di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno e li devo avere a portata di mano. Questa è la tattica migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendersi il tempo per capirli. Non ho mai lasciato che il rumore esterno influenzasse le mie decisioni. C'è sempre pressione nel calcio. Ci concentriamo sulla nostra preparazione e cerchiamo di mantenere l'atmosfera divertente e professionale allo stesso tempo. C'è pressione su di me in ogni partita. C'è pressione durante il derby, le semifinali, le finali, anche in una normale partita per tre punti, che sono necessari per salire in classifica e non perdere la loro posizione ", ha detto Mourinho". A Mourinho per far volare la sua Roma servono almeno tre acquisti importanti, che possano fare la differenza. Dzeko potrebbe essere ceduto ma il centravanti bosniaco è in forte rialzo. Mourinho potrà avere dall'inizio Nicolò Zaniolo, che si prenderà di diritto il posto che gli spetta nel 4-2-3-1 dell’allenatore portoghese: largo a destra, per poi convergere centralmente o attaccare lo spazio.