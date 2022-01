Roma, Mourinho: “Empoli squadra che segna, serve gara perfetta”

La presentazione del match contro l'Empoli del tecnico della Roma Mourinho

Josè Mourinho, alla vigilia di Empoli-Roma, ha parlato anche di mercato: "Contro i toscani dovremo giocare molto bene e basta. Se guardiamo i numeri, loro hanno una media gol fatti superiore a 2. Sono una squadra che segna, che sa giocare, che difende anche molto bene. Segnano praticamente in tutte le partite. Se non sbaglio, nelle ultime dieci solo una volta non hanno fatto gol. È una squadra in continuo miglioramento e che adesso gioca con l’ambizione di vincere, di finire il più in alto possibile in classifica". Poi il mercato: "E' aperto fino al 31 gennaio, ma non mi aspetto altri rinforzi. La rosa che abbiamo adesso sarà quella che arriverà fino a fine stagione. Abbiamo cambiato quattro giocatori con scarso minutaggio con due calciatori che hanno fatto più minuti di quelli ceduti in sei mesi. Questa è la strategia di mercato. Sergio Oliveira e Maitland hanno migliorato la nostra rosa. Sono contento perché il 10 di gennaio avevamo già fatto tutti gli acquisti".