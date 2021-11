Roma, Mourinho furioso: “Regole fatte da chi capisce poco di calcio”

Il tecnico José Mourinho commenta la prestazione della Roma sul campo del Venezia

La Roma naufraga a Venezia, ma non mancano le polemiche sull'arbitraggio. Fa discutere il calcio di rigore concesso ai lagunari sul 2-1 per i giallorossi. Il tecnico José Mourinho attacca ai microfoni di Dazn: "Il perché di questa sconfitta? Secondo me si può dividere la storia della partita fra il dominio, il calcio offensivo e la mole di occasioni create: due gol, per quanto noi abbiamo costruito, sono pochi; abbiamo concesso il primo e il terzo gol in maniera ingenua. E poi c’è il secondo gol, che arriva nel momento in cui noi stavamo spingendo per chiudere il match. Purtroppo è così: io sono qui a parlare, arbitro e Var no. Soffro quando si perde. Rigore? Preferisco non parlare. Le regole sono fatte per chi capisce poco di calcio, ma sono loro i poderosi che decidono. Ci sono le interpretazioni, c’è il feeling con ciò che si fa. E poi c’è lo spazio del dubbio: quando arrivi alla fine della stagione gli errori si compensano; quando c’è un accumulo settimana dopo settimana… inizi a pensare che è meglio star zitti. Io mi sono chiesto il perché, mi sono dato una risposta. Non parlo".