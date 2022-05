Roma, Mourinho: “Le finali sono 50 e 50. La Conference è la nostra Champions League”

Le parole del tecnico giallorosso

José Mourinho è reduce dalla vittoria per 0-3 col Torino . La Roma , grazie al successo di ieri, si è assicurata un posto in Europa League per la prossima stagione, ma la testa dei giallorossi è già alla finale di Conference League contro il Feyenoord . In un'intervista al sito ufficiale della Uefa, proprio il tecnico portoghese ha parlato del tanto atteso match a Tirana contro il club olandese. Queste le sue parole:

"Le finali sono 50-50, ma faremo del nostro meglio per portarla a 51-49 per noi. Deve accadere durante la partita, non prima. Il lavoro che porta alla finale nell’arco di diversi mesi è la base per quei 90 o 120 minuti. È il giorno dei giocatori, noi siamo lì solo per dare un piccolo aiuto. Finora sono stato fortunato vincendo tutte le mie finali europee: i miei giocatori hanno dato il meglio nelle finali che abbiamo raggiunto. Nel momento della verità, si sono fatti trovare pronti. La Conference League è la nostra Champions. Questo è il livello in cui siamo, la competizione in cui stiamo giocando. Dobbiamo dimenticare il fatto che potremmo vincere il nostro primo trofeo. Per me, devi trattare una finale come un partita secca che porta pressione, tensione e senso di responsabilità. Dobbiamo solo pensare alla finale e all’avversario che affrontiamo, e dimenticarci la storia della Roma. Poi ovviamente sarebbe meraviglioso vincere per la città, il club e tutti noi".