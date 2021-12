Roma, Mourinho: “L’Inter ci ha fatto due gol ridicoli”

Il tecnico della Roma commenta la sconfitta contro l'Inter

Dopo la sfida con i nerazzurri, il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha commentato la prestazione della Roma sconfitta all'Olimpico per 3-0: "Viste le tante assenze, stasera non avevamo potenziale offensivo ma l'Inter ha fatto due gol ridicoli, il primo e il terzo. Inter più forte di noi e oggi tra covid infortuni eravamo limitati. Otto giocatori fuori sono tanti contro questa Inter e in difesa ci mancavano elementi importanti. Pensiamo allo Spezia dove andremo senza Zaniolo e Mancini oggi ammoniti, saranno squalificati".