Roma, Mourinho: “Ora inizia il vero calcio e non vediamo l’ora”

Il tecnico portoghese non vede l'ora che cominci ufficialmente questa nuova stagione calcistica.

Ieri, seppur in amichevole, la Roma di Josè Mourinho, ha debuttato davanti al suo pubblico, nel test finito per 5-0 contro il Raja Casablanca .

ENTUSIASMO - Mourinho è rimasto molto colpito dall'accoglienza dei tifosi giallorossi e ha esternato tutta la sua gioia, sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Primo giorno a casa. Casa è casa ed è stato bello sentire la passione e l’amore di questi fantastici tifosi della Roma. Ora inizia il vero calcio e non vediamo l’ora". Questa deve essere la stagione del rilancio in casa giallorossa, dopo che le ultime tre annate, rispetto alle aspettative, sono state abbastanza opache. Il traguardo è quello di riconquistare un piazzamento in Champions League e la società giallorossa, sta lavorando alacremente, per garantire a Mourinho una rosa competitiva e di altissimo livello.