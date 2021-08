Roma, Mourinho: “Per vincere qui bisogna tempo”

Il portoghese ha parlato della Fiorentina prossimo avversario ma anche di calcio in genere

Il primo ostacolo di Josè Mourinho è la Fiorentina che la sua Roma affronterà domani all'Olimpico . Ma il portoghese inizialmente parla di progetti in conferenza stampa: "La Roma è un club gigante, della dimensione di tanti altri in cui sono stato. Ma la dimensione è una cosa, un'altra è la natura dei progetti. Quando sono arrivato al Chelsea, all'Inter o al Real Madrid i progetti erano chiari, bisognava vincere immediatamente, non in futuro. Alla Roma la situazione è diversa, per questo è ovvio che sia necessario il tempo. Non vinciamo da tanti anni, siamo finiti sesti o settimi e abbiamo concluso l'ultimo campionato con 29 punti di distacco dalla prima. Questi sono i numeri e il tempo è l'unica soluzione: c'è tanto lavoro invisibile da fare e con il tempo i risultati arriveranno".

FIORENTINA - Mourinho sulla rivale di domani al debutto in A dice: "La Fiorentina ha scelto bene, prima Gattuso e poi Italiano, complimenti a loro. Ho guardato un po' di tutto, sia la Fiorentina attuale che lo Spezia dell'anno scorso con Italiano in panchina. Abbiamo analizzato il suo modo di pensare, ma la stessa cosa abbiamo fatto per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina. Sarà una partita difficile, affronteremo giocatori di qualità guidati da un bravo allenatore che è arrivato da poco, come me. In ogni caso siamo dei bravi allenatori e le nostre squadre, secondo me, giocano già abbastanza bene nonostante lavorino con noi da così poco tempo".