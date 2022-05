Roma, Mourinho: “Stanchi degli errori arbitrali. Vogliamo finire quinti o sesti”

Le parole dell'allenatore giallorosso

José Mourinho , allenatore della Roma , ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Venezia . I giallorossi sono in lotta per un posto in Europa e il tecnico portoghese ha analizzato la stato di salute della squadra ed è tornato sulle polemiche arbitrali. Queste le parole:

"Con la Fiorentina ho visto una Roma stanca, avevano un motore diverso rispetto a noi. Siamo un po' stanchi di arbitri all'interno del Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara. Confermano l'errore, ma a noi i punti chi li restituisce? Vogliamo finire quinti o sesti, sono le posizioni in cui siamo stati per tutta la stagione. Non ho paura di questa possibile mancanza di concentrazione. Noi dobbiamo pensare a vincere perché è l'ultima gara all'Olimpico e se vinciamo possiamo andare all'ultima gara padroni del nostro destino. Vinciamo domani, con tutto rispetto per il Venezia che si gioca il suo futuro. Le analisi globali si fanno alla fine. Abbiamo ancora tre gare e dal punto di vista emozionale c'è una finale che non si gioca da tanto. Queste due gare sono importanti per noi per chiudere al meglio il campionato. Abbiamo deciso internamente che il minimo che possiamo fare è ringraziare questa gente. Quello che è più simbolico dopo la partita gli diremo grazie. Il loro amore e il loro affetto è stato in campo. Al di là del risultato finale faremo un giro di campo per abbracciarli".