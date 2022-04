Roma, Mourinho: “Troppa Inter, sono veramente forti. Arbitro Sozza top”

Il commento del tecnico portoghese dopo il ko della Roma a San Siro

Il commento del tecnico della Roma, Josè Mourinho dopo il match di San Siro contro l'Inter finito col punteggio di 3-1 per i nerazzurri: “Prima di tutto, troppa Inter. Sono la squadra più forte del campionato con giocatori che sono forti sotto tutti gli aspetti, tattico, tecnico e fisico. E io dico anche, però con rispetto, che fisicamente ci sono, in senso positivo, tanti ‘animali’ nella loro squadra. Sono veramente forti.

Per vincere contro l’Inter, o vinci in un momento in cui loro sono difficoltà – ed è successo un paio di settimane in questo campionato – oppure tutti deve essere perfetto. E noi non siamo stati perfetti. Siamo stati bravi, ma non perfetti, perché abbiamo avuto una grande palla gol sullo 0-0 - la palla inattiva di Mancini - e dieci secondi dopo loro fanno un gol cercando la profondità.