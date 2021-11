Roma, Mourinho: “Vittoria più bella di un 5-0. Inter? Cercherò di non pensarci”

José Mourinho racconta le sue impressioni sulla vittoria della Roma ai danni del Torino

La Roma si impone sul Torino e si avvicina alla zona Champions. Il tecnico portoghese José Mourinho racconta le sue impressioni sul match ai microfoni di Dazn: "Volevamo stare un po' più bassi del solito perché loro con i due braccetti si allargano tanto e non è facile per noi pressare con due attaccanti. Dovevamo aspettare un po' e controllarsi con un blocco più basso. Ci aspettavamo di fare qualche gol in più perché col fisico di Zaniolo e Abraham e la connessione coi calciatori dietro si poteva fare. Mi piace tanto vincere così, lo dicevo prima ai calciatori: questa vittoria mi fa più piacere di un 5-0 perché è una vittoria di concentrazione, sacrificio, di gruppo. Cristante ha il Covid-19, Veretout squalificato e Pellegrini infortunato dopo un quarto d'ora: i tre centrocampisti titolari non hanno giocato. Diawara invece ha fatto bene, Mkhitaryan è stato tremendo, Carles Perez si è adattato in una posizione non sua. Sono contento, è una vittoria di tutto il gruppo".