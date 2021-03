Roma-Napoli diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Napoli si gioca oggi domenica 21 marzo 2021 alle ore 20.45. La sfida sarà valida per la 28^ giornata di Serie A. Padroni di casa per confermarsi tra le prime della classe, ospiti per tornare in corsa per un posto che vale la zona Champions.



Roma-Napoli, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per Fonseca e Gattuso ma le possibili scelte dei due allenatori per Roma-Napoli dovrebbero essere le seguenti:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Roma e Napoli chiuderà il programma del 28esimo turno di Serie A, domenica 21 marzo alle ore 20.45. Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà Sky a trasmettere in esclusiva e in diretta tv la sfida tra Roma e Napoli. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani e Daniele Adani, che si occuperà del commento tecnico.

La gara Roma-Napoli potrà ovviamente essere seguita anche in diretta live streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra alternativa per seguire Roma-Napoli in diretta streaming senza perdersi neppure un momento saliente. Si tratta di NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.