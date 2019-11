Roma-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 novembre

Tutto è pronto per l’11^ giornata di Serie A. In campo all’Olimpico ecco Roma-Napoli, si gioca alle 15,00 il primo anticipo del sabato di campionato. Padroni di casa reduci dalla vittoria contro l’Udinese, ospiti dal pari con polemiche contro l’Atalanta.

Roma-Napoli, le probabili formazioni – Problemi in difesa per la Roma con la squalifica di Fazio. Spazio a Smalling con Cetin che potrebbe essere schierato titolare da Fonseca. Mancini ancora in mezzo al campo mentre dietro Dzeko agiranno Zaniolo, Pastore e Kluivert. Napoli con Mertens e Milik in avanti, Callejon e Insigne esterni di centrocampo. Llorente scalpita. In difesa torna l’ex del match Kostas Manolas accanto a Koulibaly.

Roma-Napoli streaming e diretta tv – Il match Roma-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite.Gli abbonati alla tv satellitare potranno anche vedere la gara in streaming live attraverso Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Esiste, inoltre un’altra opzione, ovvero Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.