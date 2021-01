Roma nel caos: ammutinamento dei calciatori e allenamento ritardato

Un ammutinamento in piena regola, per fortuna rientrato dopo circa tre ore abbondanti di confronto. In casa Roma è vero caos dopo le sconfitte nel derby con la Lazio e in Coppa Italia. Alta tensione per la squadra giallorossa e per mister Fonseca che a Trigoria ha vissuto un giovedì, quello appena trascorso, davvero nero.

Da quanto afferma il Corriere dello Sport, infatti, i calciatori si sarebbero rifiutati di svolgere il regolare allenamento nel corso della mattinata. Non prima di aver risolto quanto accaduto nel recente match di Coppa Italia quando sono state effettuate ben 6 sostituzioni. Un vero caos generato anche dall’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ritenuto responsabile di quanto successo.

Secondo fonti non specificate, tra la squadra e il mister Fonseca sarebbe andato in scena un duro faccia a faccia durato tre ore e concluso con l’analisi di quanto accaduto con lo Spezia, ma solo tre lunghissime ore di confronto.