Roma, Pallotta a New York per il passaggio di proprietà

Dal 2011 al 2019. Tanto è durata l’esperienza di James Pallotta alla Roma. L’imprenditore americano è stato il 23° presidente nella storia del club giallorosso e a breve la Roma presenterà il 24°. Si tratta di Dan Friedkin, il magnate americano pronto per questa nuova avventura. Come riportato da Il Tempo, l’ormai ex presidente Pallotta si trova a New York per il passaggio di consegne e la firma dei contratti preliminari che di fatto sanciranno il passaggio di proprietà.

CIFRA RECORD – Una cessione importante quella di Pallotta che lascia la Roma per una cifra stimata intorno ai 750 milioni di euro. Si tratta di un record. Mai nessuna squadra Italiana infatti è stata valutata tanto. Il comunicato ufficiale potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, ma quel che è certo è che ormai i tifosi della Roma hanno un nuovo presidente. Il texano Dan Friedkin.