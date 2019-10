Roma, Pastore: “Nel mio cuore c’è l’Atletico Tallares, spero di poterci tornare”

Potrebbe presto ritornare in Argentina, nella propria Patria, il centrocampista Javier Pastore, attualmente in forza alla Roma. Stanno circolando molto in queste ore le dichiarazioni rilasciate dall’ex Palermo e Paris Saint-Germain a Radio Sucesos: “Il club del mio cuore è l’Atletico Talleres, dove ho cominciato la mia carriera, e sogno sempre di poterci tornare – ha detto il classe ’89, entrato a far parte delle giovanili della formazione argentina a dieci anni, nel 1999 -. È stata la mia prima scuola, lì ho vissuto la mia infanzia, il luogo in cui ho cominciato a crescere e come persona e come giocatore. Tante persone mi hanno aiutato a crescere, è il posto dove avrei voluto essere sempre”. Nel 2008-09 si è trasferito all’Huracán, sempre in Argentina, poi due annate al Palermo prima di passare al Psg: l’esperienza parigina è durata ben sette stagioni. Dal 2018 gioca nella Roma.