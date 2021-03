Roma, Pau Lopez guarda avanti: “Ora vogliamo i tre punti contro il Napoli”

La Roma segna e diverte in Europa League. Dopo il 4-0 dell’andata, i giallorossi battono lo Shakhtar Donetsk anche in casa negli ottavi di finale e approdano ai quarti. Merito anche delle parate di Pau Lopez: il portiere spagnolo non commette errori e, anzi, si rivela determinante per ottenere la vittoria contro gli ucraini con almeno tre interventi prodigiosi.

CARICA

Pau Lopez analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, ci siamo difesi ma l’importante non era prendere gol subito. Sono contento della qualificazione, siamo ai quarti ed è un passo avanti. Dopo la sconfitta di Parma è il momento di fare i tre punti contro il Napoli, dobbiamo vincere perché contro le big abbiamo fatto fatica. Champions? Undici partite alla fine, speriamo di farcela”.