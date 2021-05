Roma, Pedro: “Difficile giocare senza pubblico. Sul derby…”

L’attaccante della Roma Pedro ha suonato la carica in vista del derby contro la Lazio

Ci sono partite che esulano da tutto il resto, come i derby. Come quello tra Roma e Lazio , che si giocherà sabato sera alle 20.45. La squadra di Fonseca sta difendendo il settimo posto in classifica per l’accesso alla Conference League, mentre le speranze di quella di Inzaghi di centrare la qualificazione alla prossima Champions sono appese ad un filo. Ma il derby è una partita a se stante, con il suo tripudio di emozioni unico.

PEDRO SUONA LA CARICA - In compagnia di S-Venom, pro player del team eSports della Roma, l’attaccante giallorosso Pedro ha parlato delle sue sensazioni in vista del derby: “Sono veramente felice di essere qui, di giocare per la Roma. Ma è difficile quando giochi senza il pubblico, non ci sono le stesse sensazioni di sempre. Derby? È incredibile qui, per i tifosi, per la gente che viene a supportarci a Trigoria. Ho giocato altri derby, sono partite molto sentite e belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio”.