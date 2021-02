Roma, Pedro: “L’Europa League? Possiamo vincerla. Non giocherò ancora a lungo”

La Roma è pronta a rilanciare Pedro in vista dello sprint per la corsa alla Champions League. Lo spagnolo ha parlato a Roma TV delle ambizioni del club capitolino: “Europa League? Possiamo vincerla, sappiamo che ci sono grandi rivali e ci attendono grandi partite, ogni match sarà difficile. Il Braga sarà un avversario complicato, specialmente in casa loro. Dovremo prepararla bene e giocare con intelligenza, credo che sia molto importante dato che si gioca su 180 minuti. Il mio futuro? Purtroppo non giocherò ancora per molti anni, ma proprio per questo volevo venire qui, per provare a vincere nuovi trofei e farlo in un club importante come la Roma”.