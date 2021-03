Roma, Pellegrini capitan presente e futuro: il rinnovo si farà… a vita

Lorenzo Pellegrini e la Roma, un amore destinato a durare. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attuale capitano giallorosso avrebbe deciso di chiudere la propria carriera nella capitale. Per questo i suoi agenti e il dg Tiago Pinto non hanno avuto fin qui fretta di trovare un accordo.

Nessuna vera trattativa ancora, ma il centrocampista, intorno a cui il club vuole costruire la squadra del futuro, rinnoverà a cifre importanti e nel contempo, la famosa clausola rescissoria presente sull’attuale contratto, verrà stracciata. Secondo il Corriere dello Sport, le basi per il rinnovo dell’attuale contratto non saranno di tipo economiche ma solo sportive. Pellegrini vuole una squadra in grado di vincere e competere. Una squadra della quale essere capitan presente e futuro…