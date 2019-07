Roma, Pellegrini: “Lo scorso anno ci sono state cose che sono andate male in campo, ma anche fuori. Fonseca? Mi piace perché…”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha fatto il punto sulla preparazione in vista della prossima stagione. Nuovi compagni e, soprattutto nuovo allenatore. Intervistato dalla radio e alla tv ufficiale giallorossa, il classe ha detto la sua sul momento personale e di squadra.

MIGLIORARE – “Lo scorso anno ci sono state cose che sono andate male in campo, ma anche fuori. Quest’anno vogliamo fare meglio. Dobbiamo solo pensare a giocare. Dobbiamo pensare solo a giocare e vincere. Tutto ciò che ci sta intorno lo ascoltiamo, ma dobbiamo restarne fuori”, ha detto Pellegrini.

MISTER – “Fonseca? Lo vedo molto diretto e mi piace, non è scontato. Lui vuole questo e tu lo devi fare, fine. Ti mette a tuo agio per fare ciò che dice e mi piace come pensa il calcio. Sono poche settimane che lavoriamo con lui, ha bisogno di tempo. Le sensazioni sono positive. Entriamo in campo, lavoriamo, fuori andiamo d’accordo”.

RUOLO – “Io prediligo la fase offensiva, mi viene più naturale, ma sto cercando di migliorare nella fase difensiva. Il centrocampista centrale ora deve saper fare tutto, altrimenti fa un’altra cosa. Devi saper fare tutto”. Anche aiutare i nuovi arrivati e i più giovani: “Cerco di star loro vicino, non è facile per loro come non lo è stato per me. Antonucci si sta allenando bene, sono contento di vedere ragazzi cresciuti qua riuscire a integrarsi. Lui e Riccardi possono diventare grandi giocatori”, ha concluso Pellegrini.