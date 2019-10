Roma, Pellegrini operato: starà fuori due mesi

Lorenzo Pellegrini starà fuori per 60 giorni. È riuscito l’intervento per il centrocampista della Roma che si era fratturato il quinto metatarso del piede destro nell’ultimo match di campionato contro il Lecce. Il classe 1996 è stato operato questa mattina presso la clinica di Villa Stuart insieme al suo agente. L’operazione condotta dal Dottor Santucci ha avuto esito positivo e il giocatore giallorosso rispetterà ora un periodo di riposo primo di ritornare all’attività fisica. La stessa società capitolina ha reso note le condizioni di Pellegrini per il quale è previsto un rientro tra circa 2 mesi: “Intervento riuscito. Recupero agonistico in 60 giorni”, queste le parole del comunicato della Roma.

Pellegrini era stato il perno del centrocampo giallorosso in questo avvio di stagione giocando sempre in campionato e non facendo mancare il proprio apporto anche in coppa. Un’assenza importante per la squadra di Fonseca che dovrà subito trovare rimedio negli schemi di gioco.