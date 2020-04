Roma, Perotti: “Riquelme il mio idolo. Col Genoa il gol più bello”

Nelle ultime stagioni la Roma ha dovuto fare a meno di Diego Perotti in troppe occasioni. L’esterno argentino si è rivelato uno dei grandi trascinatori dei giallorossi tra il 2016 e il 2018, contribuendo anche alla storica cavalcata fino alla semifinale. Il “Monito” si racconta nel corso di #Askto, il format in cui i tifosi fanno domande al loro beniamino: “Mi sto godendo la famiglia, è quello che quando giochiamo ci manca di più. Stiamo approfittando di questo periodo per stare vicini ai nostri cari”.

RICORDI – Perotti si addentra nei ricordi, cercando di rispondere alle curiosità dei tifosi: “Gol più bello? Quello col Genoa per importanza, per bellezza no. In questo campo credo sia il primo con la Sampdoria e quello al Chelsea, forse anche quello al Qarabag per arrivare primi nel girone. Ma per sensazioni quello con Genoa non ha paragoni- Il rigore più pesante è quello nel derby, per il significato e per ciò che rappresenta per i tifosi e la città. L’ho calciato camminando, poi abbiamo vinto e ho fatto l’assist a Nainggolan”.

IDOLO – Poi Diego racconta qual è il giocatore che più lo ha colpito: “Riquelme è il mio giocatore preferito, nessuno ha ripetuto quello che ha fatto lui. Mi ha colpito quando ero piccolo al Boca e ho sempre provato ad imitarlo ma non ci sono mai riuscito”.

AVVERSARI – Perotti prova anche a scegliere l’avversario più difficile tra quelli con cui si è confrontato: “L’avversario più duro è stato Dani Alves quando era al Barcellona, fisicamente ho visto pochi giocatori come lui. In 90 minuti poteva fare avanti e indietro non so quante volte. Noi al Siviglia facevamo il 4-4-2 e io facevo l’esterno a tutta fascia e onestamente era molto difficile. Posso dire che molte volte ho fatto bene, ma era sempre una sfida dura perché ti faceva arrivare ad un livello che non avresti mai raggiunto. Quando andavi al Camp Nou con quei giocatori dovevi solo alzare la testa e correre perché la palla non la prendevi e questo ti distruggeva”.

RIGORI – Perotti si è fatto apprezzare per il suo modo originale di calciare i rigori. L’esterno argentino spiega da dove nasce la sua rincorsa lenta: “Il mio modo di battere i rigori nasce a Siviglia, prima ne avrò battuti uno o due nelle giovanili. In primavera con loro non li battevo così, poi un giorno in allenamento ho parlato con un portiere, un mio amico, chiedendo a lui come si comportava un portiere prima di un rigore. Da lì ho iniziato a provare in diversi modi, all’inizio camminavo ancora più piano, poi piano piano ho visto in quale modo riuscivo a segnare di più. Il primo che ho tirato così è stato nel 2012 in Siviglia-Espanyol, non avevo mai sbagliato col Siviglia e Genoa, poi qui ne ho sbagliati due e ora ho cambiato leggermente. Quando segni sei un fenomeno. Quando ho sbagliato il primo però mi hanno ammazzato, nel calcio comanda il gol”.