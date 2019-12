Roma, Perotti: “Siamo stati pazienti, possiamo sognare in grande”

La Roma vince contro la Spal per 3-1. L’esterno giallorosso Diego Perotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati pazienti. Abbiamo gestito bene la gara. Non era facile dopo il pari in Europa League. Ci siamo parlati nello spogliatoio e ci siamo detti di non ripetere quella partita. Abbiamo gestito la palla e nel secondo tempo abbiamo trovato il gol. Sapevamo i risultati delle altre partite e volevamo voltare pagina dopo la brutta prestazione di giovedì. Penso che se facciamo partite simili possiamo sognare in grande. Sono contento del gol perché era un rigore importante, stavamo pareggiando”.