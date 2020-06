Roma, Petrachi lancia l’allarme: “Poca cattiveria negli allenamenti”

Si avvicina il momento della ripresa della Serie A. Tutte le squadre si stanno allenando in vista del ritorno in campo. In casa Roma, però, non tutto fila nel migliore dei modi, almeno a giudicare dalle parole di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo dei giallorossi, infatti, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport come l’atmosfera a Trigoria sia troppo rilassata: “Nei primi giorni ho visto voglia, cattiveria e concentrazione. Nell’ultima settimana invece ho notato poca cattiveria, li ho visti un po’ così… devo fargli capire che il campionato si sta avvicinando e quindi questo atteggiamento non è ammissibile. All’inizio è stato bello ritrovarsi tutti, come in una famiglia, ma come succede per i figli ogni tanto una punizione scappa. Del resto mio padre mi diceva di amare chi mi fa piangere e non chi mi fa ridere”.