Roma, Pinto: “Siamo una famiglia, nessun confronto con Mourinho”

Il General Manager della Roma Tiago Pinto commenta l'operato di José Mourinho fino a questo momento

In casa Roma si analizzano i primi due mesi di gare con José Mourinho in panchina. Il General Manager Tiago Pinto se la prende con le voci di un possibile confronto con il tecnico portoghese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "È dall'1 settembre che voi cercate di creare un confronto tra me e Mourinho. Non riportate solo le parole dell'allenatore, quando parla così lo fa perché abbiamo un progetto che vogliamo portare avanti dal primo giorno. Abbiamo parlato a lungo della parola 'tempo' e siamo allineati, nessun dubbio. Inter o Juve hanno un progetto diverso, noi siamo uniti e allineati, siamo una famiglia come ha detto Mourinho ieri. Se facciamo il paragone con squadre che puntano a vincere il campionato o la Champions, è una storia diversa, ma questo fa parte del nostro progetto. A me, con tutto il rispetto per il vostro lavoro, dal primo settembre fate sempre la stessa domanda cercando un problema che non esiste".