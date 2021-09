Roma, Pinto: “Volevamo Xhaka, ma avevamo tanti calciatori sotto contratto”

Tiago Pinto analizza il mercato svolto dalla Roma, che ha un grande rimpianto: il marcato arrivo di Granit Xhaka

La Roma è stata una delle formazioni protagoniste nell'ultima sessione di mercato. I giallorossi hanno rimediato alla cessione di Edin Dzeko con l'innesto di Tammy Abraham. Tuttavia, come ha spiegato il direttore generale Tiago Pinto, manca ancora qualcosa: "Tutti mi hanno sempre detto che Roma è una piazza complicata. In questi mesi ho imparando a conviverci e oggi mi diverto perché il mercato si è chiuso ieri e tutte le domande sono sul rinforzo a centrocampo. Oggi lo chef mi ha fatto i complimenti, ma mi ha chiesto del centrocampista. Questa è la Roma. Comunque non si tratta di un problema di budget, abbiamo investito più di quanto programmato, ma il mercato è fatto di momenti e abbiamo potuto fare qualcosa in più. Sapete tutti che eravamo interessati a Xhaka ma non siamo potuti andare avanti, sono successe altre cose e abbiamo virato su altre urgenze. Non voglio trovare giustificazioni, ma non possiamo dimenticare l'eredità raccolto, avevamo tanti calciatori sotto contratto e questa situazione non era facile da gestire. Mancano tante cose, ma abbiamo fatto ciò che ci è sembrato giusto per rinforzarci".