Roma, porte aperte a giugno e la dirigenza si tuffa nel mercato

Fonseca sì, no, forse. L’allenatore della Roma sta vivendo una stagione che si alterna tra fiducia dell’ambiente giallorosso e possibilità di divorzio a fine stagione. L’ex tecnico dello Shakhtar potrebbe essere salutato dalla nuova proprietà americana – che sembra puntare tutto su Massimiliano Allegri – ma non sarebbe l’unico a lasciare la Capitale al termine della stagione. Dall’allenatore ai portieri, i Friedkin studiano le mosse per la prossima estate.

ROMA, TUTTI IN PARTENZA

Nonostante Pau Lopez è ritornato il titolare tra i pali, la Roma spera che l’estremo difensore possa mettersi in mostra in modo da attirare le attenzioni di qualche club, disposto anche a spendere una cifra intorno a 15 milioni. Una somma questa che consentirebbe ai giallorossi di rientrare dall’investimento fatto per lo spagnolo. Sicuro partente è Mirante, per un periodo preferito a Lopez, e che ora potrebbe approdare al Milan come secondo di Donnarumma. Infine Olsen: attualmente in prestito all’Everton, lo svedese ha già fatto sapere di voler restare in Premier. Per giugno, l’obiettivo numero 1 sembra esse Musso dell’Udinese, valutato però 20 milioni dalla società di Pozzo. Ecco perché i Friedkin potrebbero scegliere di virare su Silvestri del Verona, più “anziano” del friulano ma con un costo pari alla metà. Occhi puntati infine su Alex Meret: il portiere del Napoli sta soffrendo la concorrenza di Ospina, ma il club partenopeo si priverebbe del 23enne solo per un’offerta tra i 20-25 milioni. Data la giovane età e il potenziale tecnico, la Roma potrebbe anche fare uno sforzo.