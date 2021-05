Roma, primo titolo di Mourinho: la borsa vola

Roma impazzita per lo Special One

Dopo l'annuncio ufficiale di Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma dalla prossima stagione, tutta la città capitolina è esplosa di gioia. Naturalmente quella sponda giallorossa che è stata colta di sorpresa quando si pensava che sarebbe stato Maurizio Sarri a prendere il posto dell'attuale allenatore Fonseca. Felicità doppia nella sede del club dei Friedkin visto che la notizia ha sortito un effetto dirompente in Borsa, dove il titolo della Roma sta guadagnando il 26,33% a 0,334 euro per azione alle 16, a meno di due ore dalla chiusura. L’apertura di questa mattina era avvenuta a 0,269 euro per azione.