Roma, rimonta con vista Champions: Spal battuta 3-1

Tre squilli per risvegliarsi dopo la serata opaca in Europa League. La Roma non vive la sua miglior serata, ma conquista tre punti preziosissimi. I giallorossi battono 3-1 la Spal e si issano al quarto posto in classifica attendendo il match tra Cagliari e Lazio. Nel primo tempo la Roma fa la partita, dettando il ritmo, mentre la Spal attende chiusa nella propria metà campo. Dzeko sfiora il vantaggio trovando sulla sua strada un attento Berisha. La circolazione di palla dei giallorossi non trova sbocchi a causa dell’intasamento degli spazi attuato dagli emiliani. Gli uomini di Fonseca pagano la prima ingenuità: su un pallone non preciso, Kolarov commette fallo in area. Petagna realizza dal dischetto e manda la Spal avanti al termine dei primi 45 minuti. Nella ripresa, la Roma è più concreta e alza il livello di gioco. Al 53′ il cross di Pellegrini trova la deviazione di Tomovic. Dopo otto minuti Dzeko viene atterrato in area: rigore per i giallorossi trasformato da Perotti che porta in vantaggio i suoi. All’84’ il neoentrato Mkhitaryan realizza da due passi il gol della sicurezza. Finisce 3-1.