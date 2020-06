Roma, rottura Pallotta-Petrachi? Il ds “dimenticato” tra i ringraziamenti

In casa Roma torna la burrasca. Stavolta il grave problema si sarebbe creato tra il presidente James Pallotta e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il pretesto della discussione sorta tra i due sarebbe la dimenticanza del numero uno giallorosso che, nei ringraziamenti fatti a staff e squadra, non avrebbe menzionato il dirigente. Un errore che Petrachi avrebbe rimarcato telefonicamente con lo stesso Pallotta, discutendo animatamente. Lo riporta Sky Sport. Tuttavia questo episodio potrebbe essere l’ultimo caso di una serie di incompresioni. Il divorzio non sembra affatto un’ipotesi remota.