Roma, Santon scalpita per il ritorno in campo: “Serie A da concludere”

Il calcio si prepara a tornare in campo anche in Italia dopo l’emergenza Coronavirus. Sono sempre più numerose le voci che vorrebbero un ritorno del gioco più popolare. Di questo avviso è Davide Santon, che ha espresso il suo parere ai microfoni Sportmediaset: “Sono d’accordo con Germania e Inghilterra. Da uomo di calcio, penso che questo campionato si deve portare a termine. Il consiglio che posso dare a quelli che devono prendere una decisione importante per tutti è che, almeno noi calciatori, veniamo controllati 24 ore su 24. Dopo questa vicenda mi sento di dire che da qua in futuro sarò più attento a dove si va, a chi si frequenta. Un po’ di paura l’ho avuta, specialmente nelle prime due settimane di quarantena. C’erano ospedali in difficoltà, tanta gente che si ammalava. Ora siamo ancora tutti a rischio, però con le giuste precauzioni penso che si possa andare avanti. Tutto, per un certo periodo di tempo, non sarà come prima, ma significherebbe tanto, per tante persone. Porterebbe gioia, coraggio e divertimento. Sappiamo che saremo per un po’ di tempo senza tifosi, però il calcio rimane il calcio”.

ROMA – Il terzino della Roma elogia il proprio club per le iniziative prese: “Sono stati dei gesti fantastici. Mi sono sentito parte di questa città, una città che si è aiutata a vicenda e che mi ha fatto capire che tutti insieme si può superare qualsiasi cosa”.

Cosa significherebbe riprendere a giocare?

“