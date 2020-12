Roma scatenata: 3-1 al Torino, ora è terza. Granata ultimi in classifica

Cinica e concreta. Per sessanta minuti la Roma mostra il suo volto migliore, con incursioni a tutto gas nell’area avversaria. Vanno in gol Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini, confermando l’ottima vena realizzativa dei giallorossi che non smettono di sorprendere e divertire. Il 3-1 al Torino lancia la formazione di Fonseca al terzo posto in classifica in compagnia della Juventus. Il Toro, invece, resta in ultima posizione.

IL MATCH

Il Torino prova fin da subito a far valere la sua aggressività per mettere in crisi il fraseggio della Roma. Tuttavia la frenesia gioca un brutto scherzo ai granata: Lukic rischia grosso dopo un solo minuto e poi Singo si fa espellere per somma di ammonizioni al 14′. La Roma approfitta della situazione dopo aver rischiato su un’incursione di Belotti, prende lentamente campo. Il match si sblocca al 27′: Spinazzola serve in area Mkhitaryan che lascia partire un destro terrificante sul primo palo. Milinkovic-Savic non può nulla. La situazione peggiora per il Toro sul finire del primo tempo, quando Dzeko viene atterrato in area. Veretout realizza il rigore battendo di un soffio il portiere. Nella ripresa Edera metter paura alla Roma colpendo la traversa. Risponde Pellegrini che sembra chiudere definitivamente la pratica con un missile a giro di sinistro. Il Torino torna in partita grazie a Belotti che sfrutta un pasticcio tra Pau Lopez e Ibanez dopo una prima respinta dell’estremo difensore. Non basta per mettere paura alla Roma, che conquista tre punti importanti.