Roma, sconti ai tifosi per chi si vaccina oggi e domani all’Olimpico

L'iniziativa del club giallorosso con la Regione Lazio

Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria potranno recarsi senza prenotazione in piazza del Foro Italico oggi e in viale delle Olimpiadi domani, dove verrà somministrato il vaccino Moderna.

"È un'iniziativa intelligente e voglio ringraziare l'AS Roma per il contributo che ha voluto offrire alla campagna vaccinale della nostra regione", ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "In questo modo andiamo incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi per diverse ragioni non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo dare è quello che ci consegna la realtà dei fatti: non avere paura del vaccino perché è il mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà. Nel Lazio abbiamo già raggiunto oltre l’85% di copertura. Nel corso di questa iniziativa, dunque, vogliamo rendere il calcio, sicuramente tra gli sport più amati, lo strumento per difendere la nostra vita e quella degli altri".