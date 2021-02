Roma, segnali sul fronte Dzeko: la mossa in mattinata

Sembrava poter partire dalla Capitale nella sessione di mercato invernale, invece Edin Dzeko, bomber della Roma, è rimasto e punta a riprendersi il ruolo di centravanti titolare della squadra. I malumori tra lui e il mister Fonseca potrebbero essere stati messi da parte in queste ore. La prova sarebbe da registrare nella partecipazione del bosniaco alla seduta d’allenamento odierna al mattino con la squadra.

Nei giorni scorsi, infatti, per l’attaccante solo sedute individuali. Nell’allenamento di questa mattina, però, qualcosa è cambiato con solo El Shaarawy e Pedro a parte, mentre Smalling alle prese con le terapie dopo il problema muscolare avvertito domenica sera in campionato. A questo punto pare proprio che Dzeko sia stato reintegrato. Un primo segnale di pace tra lui e Fonseca anche in vista della sfida di sabato sera contro la Juventus…