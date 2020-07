Roma, senti Amelia: “Si può fare bel calcio. Basta vedere… la Lazio”

Due sconfitte consecutive contro Milan e Udinese fanno risuonare l’allarme rosso in casa Roma. I capitolini sembrano ormai in caduta libera e rischiano seriamente di perdere anche il pass per l’Europa League. La sfida odierna contro il Napoli avrà dunque un valore elevatissimo per gli uomini di Paulo Fonseca. Eppure non mancherebbero gli eventuali esempi virtuosi da cui trarre spunto…

ESEMPIO

Ne è convinto Marco Amelia. Campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, l’ex portiere cresciuto nel vivaio della Roma ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio. L’augurio è che possa tornare a competere sul livello delle altre squadre perché in questo momento è veramente in difficoltà”.