Roma, serata da sogno: 3-0 al Brescia, Zaniolo torna al gol

Dopo la grave crisi manifestatasi con tre sconfitte consecutive, la Roma rialza la testa. I giallorossi superano il Brescia con un netto 3-0. Un successo determinante per difendere il quinto posto dall’assalto di Napoli e Milan. La formazione di Fonseca può così continuare a sognare l’Europa League. Le buone notizie per i capitolini non finiscono qui perché ritrovano con tanto di gol anche Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel match contro la Juventus di inizio gennaio. Il Brescia, invece, vede ormai prendere sempre più forma lo spettro retrocessione.

LA GARA

I primi 5 minuti sono un vero e proprio incubo per la Roma. Ibanez fa buchi da tutte le parti, sbagliando i tempi dell’anticipo e i disimpegni, insieme a un Fazio tutt’altro che brillante. Il pressing delle Rondinelle fa il resto e i lombardi devono rammaricarsi per l’errore di Torregrossa da buona posizione dopo neanche 120 secondi. Scampato il pericolo, i giallorossi tornano a macinare gioco. Veretout fa il primo squillo dalle parti di Andrenacci. Kalinic sfiora la porta del Brescia, imitati poco dopo da Perez. Nella ripresa la Roma passa: al 48′ Fazio trova la zampata giusta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e porta in vantaggio i suoi. Il Brescia accusa il colpo e si scioglie dopo la conclusione di Mangraviti che non trova la porta di Mirante. Al 63′ arriva il raddoppio: Kalinic elude la marcatura di Papetti, manda fuori giri il portiere e deposita la palla in rete. Passano 12 minuti e arriva la prima gioia per Zaniolo al suo ritorno dall’infortunio. Il centrocampista si inserisce su assist di Perotti e batte il portiere avversario sul primo palo. Tutto facile per la Roma, che mantiene inviolata la porta grazie anche a Mirante che mura Torregrossa.