Roma, si apre la crisi: secondo k.o. di fila, l’Udinese vince 2-0 all’Olimpico

La vittoria in rimonta contro la Sampdoria aveva illuso. La Roma è in crisi di gioco e di risultati. Dopo aver visto sfumare definitivamente la possibilità di approdare in Champions League, il secondo k.o. consecutivo mette a serio rischio la partecipazione alla prossima Europa League. I giallorossi sbattono in casa contro una solida Udinese, brava a colpire quando serve e a mettere a nudo tutti i difetti della squadra di Fonseca. Con questi tre punti i friulani si avvicinano alla salvezza.

LA GARA

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta dovrebbe garantire ossigeno e motivazioni alla Roma. I giallorossi iniziano con il piede giusto, mettendo l’Udinese alle corde. Tuttavia al primo affondo i friulani passano: il contropiede orchestrato da Lasagna e De Paul viene concluso con il tiro sbilenco dell’argentino che diventa un assist per il tap in per il compagno. I capitolini accusano il colpo e non riescono a trovare subito le contromisure. Come se non bastasse, al 29′ Perotti viene espulso dopo un’entrata dura su Becao. Solamente dopo la mezz’ora arriva la reazione: Cristante va al tiro dalla distanza trovando la deviazione di un difensore e la traversa. Poi Under va al tiro e trova la pronta respinta di Musso con un tuffo all’angolo alla sua sinistra. Nella ripresa, la Roma non riesce a rendersi minacciosa, eccezion fatta per un colpo di testa di Smalling su calcio d’angolo. L’Udinese punge in contropiede. Spreca due occasioni facili con De Paul, ma l’argentino si fa perdonare con l’assist per il 2-0 di Nestorovski che chiude l’incontro e sancisce la definitiva crisi della Roma.