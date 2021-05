Roma, si cambia: pronto Sarri. Le cifre

In casa giallorossa si guarda al futuro

Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Roma . Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico ex Juventus deve dare solo l'ok definitivo e in questo senso è in programma a breve un incontro tra Fali Ramadani , che cura gli interessi dell'allenatore toscano, e Tiago Pinto , direttore generale giallorosso.

Dopo il fallimento in campionato sotto la guida di Fonseca e quello che sembra essere un flop anche in Europa - col recente k.o. per 6-2 contro il Manchester United - la società giallorossa ha deciso di cambiare guida tecnica e di affidarsi appunto a Sarri. Per l'ex Juventus è già pronto un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione e nei prossimi giorni è attesa la definitiva fumata bianca.