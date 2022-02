Roma si salva nel finale e pareggia col Sassuolo (2-2)

Giallorossi rimontati ma poi il pari nel recupero

Finisce 2-2 la sfida tra Sassuolo e Roma. Allo scadere del primo tempo i giallorossi conquistano un rigore e lo trasforma Abraham, ma a inizio ripresa immediato arriva l'autogol di Smalling sul tiro-cross di Traoré: Rui Patricio è protagonista di un goffo intervento che non evita il pari. Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia Cristante.