Roma, sollievo per Dzeko: nessuna lesione. Edin pensa alla Bosnia: “Domani giocherò”

Oltre al danno anche la beffa. Questo è stato il pensiero dei tifosi della Roma, che davanti al televisore assistevano alla sconfitta della loro squadra contro il Napoli nello spareggio per il quinto posto. Oltre al doloroso k.o., c’era anche timore per le condizioni di Edin Dzeko, uscito anzitempo toccandosi l’adduttore destro.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Oggi, in conferenza stampa, lo stesso attaccante bosniaco ha voluto fare il punto sulle sue condizioni fisiche: “Sono in forma e sono pronto per giocare domani”. Una buona notizia per la Roma, che così non perderà il suo numero 9. Tuttavia, Dzeko scenderà in campo con la sua Nazionale.