La Roma ha scavalcato la Lazio

Rimonta soffertissima della Roma in casa contro la Salernitana. Con due gol nel finale di Perez e Smalling i giallorossi hanno avuto la meglio sui campani passati in vantaggio nel primo tempo con una punizione di Radovanovic. Mourinho - all'undicesimo risultato utile consecutivo in campionato - controsorpassa la Lazio al quinto posto, Nicola fermo in ultima posizione.