Roma-Spezia, in curva Sud un tifoso ha accusato un arresto cardiaco

Un altro caso di un tifoso che ha accusato un arresto cardiaco

Momenti di paura a Roma durante il match tra i giallorossi di Mourinho e lo Spezia. Esattamente in Curva Sud intorno al 25' del primo tempo, c'è stato un grande silenzio che si è protratto fino alla fine della prima frazione di gioco. Si è capito ben presto perchè: un tifoso capitolino infatti ha accusato un arresto cardiaco: subito sono arrivati i paramedici per intervenire sul tifoso, rimasto a terra e, grazie ai tifosi vicino a lui, subito soccorso. Il tifoso è stato portato di corsa al Gemelli con l'ambulanza vista la seria entità del malore avvertito. Un bell'applauso della Curva quando è stato portato via, poi un silenzio assordante tra paura e rispetto.