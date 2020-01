Roma, Spinazzola: “Gran vittoria. Folle pensare che fossi rotto…”

La Roma vince sul campo del Genoa. Leonardo Spinazzola commenta la prestazione della sua squadra:”E’ stata una settimana intensa. Volevo giocare una partita intensa e vincere. Ci sono riuscito. Ora pensiamo alla Juventus e al derby, sarà una settimana intensa. Quando dai il meglio per te stesso, lo fai per la squadra. Ogni giocatore vuole il bene della squadra. E’ una follia che un giocatore che milita in Nazionale sia considerato rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato tanto a Milano. Ora concentriamoci sulla prossima settimana. Dovremo preparare due gare difficili contro squadre che stanno attraversando un gran momento”.