Roma, stagione finita per Kumbulla

Brutte notizie per la Roma e per mister Paulo Fonseca, il tecnico giallorosso sarà costretto a terminare la stagione senza Marash Kumbulla. Il difensore albanese che si è infortunato nel corso della sfida tra la sua nazionale e Andorra è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione dunque già conclusa per il giovanissimo difensore della Roma, rientrato ieri sera nella Capitale dopo la sfortunata parentesi con l’Albania. Di certo non si tratta di una bella notizia in vista del prossimo test dei giallorossi, che contro il Sassuolo non avrà a disposizione Ibanez squalificato e Cristante alle prese con un’infiammazione al pube che deve essere gestita con prudenza. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

