Roma, stagione finita per Pau Lopez: si opera

Il portiere out per il finale di stagione

Redazione ITASportPress

Tegola in casa Roma: la stagione di Pau Lopez finisce in anticipo. Il portiere dei giallorossi, arrivato nella capitale nell'estate del 2019, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico, dopo l'infortunio occorso in occasione della gara d'andata contro il Manchester United in Europa League.

Il portiere ha infatti riportato un infortunio alla spalla sinistra, che lo costringerà a operarsi già questo sabato a Roma. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi. Per l'estremo difensore, dunque, stagione finita in anticipo e rumors di mercato che potrebbero aumentare. Infatti, già da tempo, il suo destino sembrava essere piuttosto incerto. Molto dipenderà anche dalle scelte di mister Mourinho, nominato nelle scorse ore come nuovo tecnico della Roma per la prossima annata.

Per le prossime sfide di campionato - oltre che per la gara odierna in Europa League - sarà dunque ballottaggio tra Mirante e Fuzato i restanit due portieri nella rosa del club allenato da Fonseca.