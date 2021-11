Roma, tegola per Mourinho: Afena Gyan positivo al Covid-19

Brutta tegola in casa Roma: domani José Mourinho dovrà fare a meno dell'attaccante Felix Afena Gyan

La Roma spera di continuare la serie di risultati utili consecutivi anche contro il Bologna, ma la vigilia per i giallorossi non si è rivelata particolarmente favorevole. Infatti il tecnico José Mourinho non potrà contare su Felix Afena Gyan, l'attaccante provvidenziale nella sfida contro il Genoa, in cui il giovanissimo talento siglò una doppietta clamorosa. Il giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la società capitolina con una nota diffusa attraverso i propri social: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Il giocatore salterà probabilmente anche il match contro l'Inter in programma sabato 4 dicembre.