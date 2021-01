Roma, Tiago Pinto: “Felice di essere qui. I Friedkin sono ambiziosi, c’è un progetto a medio-lungo termine”

Tiago Pinto, nuovo General Manager della Roma si è presentato in conferenza stampa: “Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa, un altro sul posto. Le prime impressioni sono però positive. Conoscete la mia storia d’amore con il Benfica, non è stato facile lasciarlo. Quello che mi ha convinto sono stati i colloqui con Dan e Ryan Friedkin, mi hanno spiegato quali sono le loro idee e ciò che hanno intenzione di costruire. La Roma ha avviato un progetto a medio-lungo termine e sono felice di farne parte”.