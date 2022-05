Roma, Totti può finalmente tornare in società

L'ex capitano potrebbe far parte del club della sua vita

Passato e futuro della Roma . Francesco Totti sempre più vicino ad un ruolo nella società giallorossa. Negli ultimi mesi l'ex capitano è diventato un habitué delle partite della Magica quasi a voler sottolineare come il suo amore per la società e per tutto l'ambiente non sia cambiato di una virgola neppure dopo qualche ruggine avuta con la precedente proprietà.

Secondo il Corriere dello Sport, la costante vicinanza di Totti alla Roma, le parole sulla squadra e la voglia mostrata anche pubblicamente di vedere una rosa ancora più forte e competitiva potrebbero essere letti come dei segnali per un suo futuro come dirigente del club. Non solo. Secondo il quotidiano, i rapporti con la nuova proprietà sono cordiali. Con Mourinho c'è grande stima, tanto che qualcuno giura di averli visti insieme a cena. Per Totti la Roma è la Roma e probabilmente, dopo diverso tempo, anche nella società qualcuno si sta rendendo conto che Totti... è Totti!